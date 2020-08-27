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Aktüel İletişim Başkanı Altun: "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır"
Aktüel

İletişim Başkanı Altun: "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır"

"İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:52:32 -
İletişim Başkanı Altun: "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır"

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirterek, "İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."


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