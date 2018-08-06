İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
Prof. Dr. İlber Ortaylı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programında Hasan Cemal'le ilgili ilginç ifadeler kullandı. Altaylı'nın sözleri Hasan Cemal'e getirmesi üzerine canlı yayında oduğunu unutan Ortaylı, "O aptalın biri" dedi. Altaylı, "Sus, sus" dese de durumu toparlayamadı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:08
Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde Türkiye - ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime ilişkin konuştu...
Fakat programın bir bölümünde İlber Ortaylı canlı yayında gaf yaptı. Reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı’yla diyaloğa giren Ortaylı, programın halen reklam arasında olduğunu düşündü.
"HASAN CEMAL APTALIN BİRİ"
Tam bu sırada Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı. Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.
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