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Dünya İlan etti: O ülkeyle Türkiye arasında 'vize' adımı: Dışişleri duyurdu!
Dünya

İlan etti: O ülkeyle Türkiye arasında 'vize' adımı: Dışişleri duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 11:55:00 -
İlan etti: O ülkeyle Türkiye arasında 'vize' adımı: Dışişleri duyurdu!

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Mısır'a seyahatlerde vize alımıyla ilgili atılan yeni adımı Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Mısır'a seyahatlerde vize alımıyla ilgili atılan yeni adımı Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Mısır'a gidecek vatandaşlar için yeni dönem başladı. Bakanlıktan gelen açıklamada vizelerin Mısır sınır kapısında alınabileceği açıklandı.

Dışişleri'nin açıklamasında "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" dendi.

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