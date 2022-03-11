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İSLAM İlahiyatçı Akpınar uyardı! 'Bu seccadenin üzerinde kılınan namaz mekruh olur'
İSLAM

İlahiyatçı Akpınar uyardı! 'Bu seccadenin üzerinde kılınan namaz mekruh olur'

TRT 1 canlı yayınında konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar, resmi andıran motiflere sahip seccadelerin üzerinde namaz kılmanın mekruh olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 23:43:00 - 2022-03-12 00:33:04

 Yeniakit.com.tr 

İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar, TRT 1 canlı yayınında konuştu.

Bu uyarıya dikkat!

Yüce dinimiz İslam'ın hayvan ve insan gibi canlı resimleri uygun bulmadığını belirten Prof. Akpınar, "İslam'a göre manzara, deniz resminde sakınca yok ama hayvan ve insan gibi canlı resimlerini evlerimize asmaktan da uzak duracağız." dedi.

Seccadeler üzerinde resmi çağrıştıran motiflerin de sakıncalı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Akpınar, "Bu seccadelerin üzerinde kılınan namaz mekruh olur." uyarısında bulundu.

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