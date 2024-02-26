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Yerel İl dışından Adıyaman’a hırsızlık yapmak için gelen 4 kişi yakalandı
Yerel

İl dışından Adıyaman’a hırsızlık yapmak için gelen 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 14:10:00 -
İl dışından Adıyaman’a hırsızlık yapmak için gelen 4 kişi yakalandı

Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü tarafından il dışından hırsızlık amacıyla gelen ve ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü tarafından il dışından hırsızlık amacıyla gelen ve ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Konuya ilişkin il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "21.02.2024 günü il dışından hırsızlık maksadıyla ilimize gelerek Çelikhan ilçemizde ikametten gerçekleşen ziynet ve nakit para hırsızlık suçuna karıştığı anlaşılan şahıslar, yapılan teknik, fiziki ve kamera araştırmaları sonucu tespit edilmiş. Ekiplerimiz tarafından ilimizden ayrılmak üzereyken Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır." denildi.

Yakalanan şahıslar hakkında yapılana açıklamada, "Olayın şüphelileri; Z.G, İ.G.G, A.K, S.G, isimli şahısların yapılan GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edilmiş şüpheli şahısların üzerinde; 1 adet 22 ayar 20 gram bilezik, 1 adet 22 ayar 55 cm zincir, 1 adet 22 ayar alyans yüzük, 1 adet ucunda tam altın olan zincir kolye ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltı işlemleri sonrası 4 şahıstan 3’ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. (İLKHA)

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