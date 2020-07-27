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Eğitim

İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları 2020 açıklandı mı? İktisadi ve İdari Bilimler başarı sıralaması nedir?

İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları 2020 açıklandı mı? İktisadi ve İdari Bilimler başarı sıralaması nedir? soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih sürecine giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanlar...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:06:00 -
İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları 2020 açıklandı mı? İktisadi ve İdari Bilimler başarı sıralaması nedir?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları 4 yıllık puanları merak edilmeye devam ediyor. İktisadi ve İdari Bilimlerbaşarı sıralaması. 2020 üniversite başarı sıralamaları ile en düşük taban puanları ve en yüksek taban puanları 2020 merak edilmekte.

İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları

YÖK ATLAS tercih robotu üzerinden bölümlerin taban puanlarını görüntüleyebilir ve hangi üniversiteyi tercih edebileceğiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

YÖK atlas tüm üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler taban puanları için tıklayın

YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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