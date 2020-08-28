İklim değişikliğine uyum kapsamındaki projeler desteklenecek

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Human Dynamics, REC Türkiye ve AESA Konsorsiyumunca yürütülen "Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıya, projenin paydaşlarını temsil eden isimlerin yanı sıra akademisyenler ve medya temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla davetli katıldı.

2017'den bu yana devam eden ve iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlamayı amaçlayan toplantının açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak yaptı.

Projenin dört bileşenden oluştuğunu belirten Solak, şunları kaydetti:

"Projenin birinci bileşeni ile envanter çıkarılması ve mevcut iklim değişikliği stratejilerinin gözden geçirilmesi yönünde çalışmalar yapıldı. İkinci bileşen kapsamında, AB iklim değişikliği müktesebatına ilişkin düzenleyici ve sektörel etki değerlendirildi. Üçüncü bileşen olarak, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında olan binalar, tarım, ulaşım ve atık sektörlerine ilişkin eylemleri ve azaltım maliyetlerini araştırıp potansiyelin belirlenmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirildi. Dördüncü bileşen ile de uzun vadede düşük karbon emisyonunun sağlanması amacıyla bina, tarım, ulaşım ve atık sektörlerinin sera gazı emisyonlarının senaryo modellemelerinin yapılması ve eylem alanlarının önceliklenmesi amaçlandı."

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak çok sayıda proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Solak, 2023 yılında uygulama dönemi tamamlanacak olan Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ile Ulusal Eylem Planı'nın 2030 ve 2050 yılı güncellenmesi çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Solak, dört büyükşehirde iklim değişikliği etki analizleri yapıp, bu kentlere özgü iklime uyum eylem planları hazırlayacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında Türkiye’nin ilk İklim Değişikliği Platformu hazırlanacak. Bu platform sayesinde, Türkiye'nin iklim alanında yaptığı tüm çalışmalar, bilimsel veriler bir yerde toplanacak. Ayrıca iklim değişikliği üzerinde çalışan tüm uzmanlar için bir iletişim ağı sağlanacak. Projeler kapsamında 7 milyon avro bütçeli bir hibe programı gerçekleştireceğiz. Belediyelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına iklim değişikliğine uyum kapsamında projelere destek sağlanacak. Bu kapsamda yerel yönetimlere ilişkin, iklim değişikliğine ilişkin eğitimler de gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında 30 büyükşehir belediyesine iklim değişikliği yerel planlarının hazırlanması için mevzuat çalışmalarını başlattık. Mevzuat çalışmalarını destekleyecek nitelikte kılavuzlar ve elektronik kayıt sistemi de bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak."

- "Projenin iklim değişikliği mücadelesine destek vereceğine inanıyorum"

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai de Giresun’daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Bu çok üzücü olay aynı zamanda iklim değişikliğinin sonuçlarını gösterir niteliktedir. Aynı zamanda iklim değişikliğine karşı büyük bir azimle çalışmamız gerektiğine de dikkat çekiyor ve konunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu projenin iklim değişikliği mücadelesine destek vereceğine ve etkilerini iyileştireceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

- "Dünya standartlarında bir takımla çok kaliteli iş çıkardık"

Projenin takım liderliğini üstlenen Mykola Rapstun ise projenin büyük başarı yakaladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tüm idari sorunlarda bize yardımcı olan proje müdürümüze ve tabii ki takımımıza çok teşekkür ediyorum. Oldukça deneyimli, nitelikli ve işinde kendini aşmış uzmanlardan oluşan çok büyük bir takımız. Dünya standartlarında bir takımla çok kaliteli iş çıkardık. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum."

Toplantıda, Projede Modelleme Uzmanı ve Başyazar olarak görev yapan Doç. Dr. Kemal Sarıca'nın yanı sıra Prof. Dr. İlkay Dellal, Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil, Doç. Dr. Hediye Tüydaş Yaman ve Kıdemli Atık Uzmanı Özgür Şakı da görüşlerini paylaştı.