İklim Değişikliği Başkanlığı personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 13/03/2023 tarihinde başlayıp 24/03/2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : İklim Değişikliği BaşkanlığıÇamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2 06560 Yenimahalle/ANKARA

E-posta : [email protected]

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Telefon : 0312 5914410

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