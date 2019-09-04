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İkiz plakayla milyonluk soygun

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikadan ikiz plakalı araç ile 20 ton ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde kumaş alan ancak adresine teslim etmeyerek kumaşları çaldığı öne sürülen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:42
İkiz plakayla milyonluk soygun

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikadan ikiz plakalı araç ile 20 ton ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde kumaş alan ancak adresine teslim etmeyerek kumaşları çaldığı öne sürülen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, 11 AU 411 çekici ve 55 BDR 07 dorse plakalı tıra Ergene’deki bir fabrikadan yüklenen ve Adapazarı’na teslim edilmesi istenen 1 milyon lira değerindeki kumaşın ortadan kaybolmasının ardından fabrika yöneticilerinin ihbarı ile harekete geçen jandarma kayıp kumaşların izini sürdü. Çekici ve dorse plakasının ikiz plaka olduğunu kumaşları teslim alan sürücünün fabrika yetkililerine ibraz ettiği Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş ehliyetin de sahte olduğunu belirleyen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ikiz plakalı araçlar ve çalınan kumaşlar ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.


Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ve ilk olarak olayda kullanılan 11 AU 411 plakalı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü’nde terk edilmiş olarak bulan jandarma ekipleri Eyüp ilçesinde de ikiz plakalı dorse ve çalınan kumaşların saklandığı iki ayrı depoyu tespit etti. İkiz plakalı çekici ve dorse ile Ergene ilçesindeki fabrikadan Adapazarı’na götürülmek üzere alınan ancak yerine teslim edilmeyen kumaşlara el koyan ekipler olayla ilgili olarak da 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:42
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