İkinci ek yerleştirme ne zaman nasıl yapılacak? 2021 YKS ek tercih boş kontenjanlar ek tercih taban puanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS ek yerleştirmeye ilişkin müjdeyi sosyal medya üzerinden vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır.” diyerek hem ikinci bir ek yerleştirme yapılacağını hem de ikinci ek yerleştirmede TYT ve AYT baraj puanlarının aşağıya çekileceğini açıklamıştı.

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2021?

YKS 2021 yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak 2021?

10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

2021 YKS 2. ek yerleştirme nasıl yapılacak?

YÖK’ten YKS ek tercihlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların “merkezi yerleştirme” ve “ek yerleştirme” işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından “TYT puanı asgari 140”; “AYT/YTD puanı asgari 170” olan adaylar da yararlanabilecektir.​

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. “Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak” TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme baraj puanı kaç?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ek tercihlerle ilgili açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

2020 ek tercih boş kontenjanları, ek yerleştirme taban puanları için tıklayın

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