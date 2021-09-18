İki yüzlülüğe tepki: Söylemeye utanıyorlar

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, ‘Tecrübe Paylaşımı’ konulu panelle başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki burada yaptığı konuşmada Türkiye’de nüfusun büyük kısmına hizmet ettiklerini kaydederek “Bugün Türkiye’de toplam 1390 belediyenin 803 tanesi AK Parti'li. İttifak ortaklığı yaptığımız MHP ile beraber 1034 belediyemiz var. Türkiye’nin çok büyük bir nüfusuna biz hizmet ediyoruz. Eser ve hizmet siyaseti güdüyoruz. Algı geçici, hizmet kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayet ediyoruz. Medeniyetimize karşı borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Yarın algılar uçacak, yapılan hizmetler ortada kalacak” dedi.

"Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar"

Muhalefetin her gün bir yalanla ortaya çıktığını söyleyen Özhaseki, şunları söyledi:

“Muhalefetin iki stratejisi var, hep söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Bu doğrultuda hareket ediyorlar. Her gün bir yalanla ortaya çıkıyorlar. ‘Dostlarımızla iktidar olacağız’ diyorlar, dostlarını söylemeye utanıyorlar. Sadece 'İYİ Parti' diyorlar, gizli ortakları HDP’yi saklıyorlar. HDP de çıkıp ‘Ankara İstanbul’u sayemizde aldınız, bizi saklayamazsınız’ diyor, hemen susturmaya çalışıyorlar. Birbirine benzemeyenlerin oluşturduğu bir yapıları var. Benzemezlerin bir araya geldiği yerden medeniyet inşası çıkmaz. Sadece algı operasyonları çıkıyor. Algı yalan demek. Yüz kızartıcı utandırıcı bir iş. İnsanları kandırmak için numara çekmek demek. Tek işleri bu."

"Tabi ara sıra heykel de açıyorlar. Bir de geçen Adana’da tek katlı bir kreşin temelini 9 belediye başkanı beraber atıyordu. Yaptıkları yapacakları bu kadar." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önlerini kestiğimizi söylüyorlar. Bakıyoruz, tekliflerin en az yüzde 96’sına 'evet' demişiz. Asıl her gelen hayırlı işe 'yok' diyen kendileri. Eskiden beri Türkiye’deki tüm büyük projelere karşı çıktılar. GAP’a, Keban’a karşı çıkmışlardı. Boğaz Köprüsü’ne 'yıkılır', Vatan Caddesi’ne 'uçak mı indireceksiniz', Sabiha Gökçen’e 'buraya uçak inmez kalkmaz', 'Avrasya’dan araç geçmez' demişlerdi. Şimdi 50 bin civarı geçiyor. Daha nice hizmete, hayırlı projelere karşı çıkmaya çalışıyorlar. Seçimler öncesinde kendi öz gelirlerini kullanıp devletten paraya gerek yok, diyenlerin hepsi şimdi bunları unuttu. İller Bankası ve Maliye’den bunlara 1 kuruş eksik gitmediği ortaya çıkınca borçlanmaya başladılar. 2,5 yılda 25 yıllık AK Parti Belediyesi’ne yaklaştı borçları. Seçim öncesinde büyükşehirlerin tamamında hiçbir emekçinin ekmeğiyle oynamayacağız, diyerek çıktılar ama geldiğimiz noktadan işten attıkları insan sayısı 11 bin 800 civarında sadece İstanbul’da. Emekçilerin ekmekleriyle oynadılar sonradan işe aldıkları kişi sayısı da 18 bin kişi. Bunu da o dostlarıyla paylaşarak yapıyorlar.”