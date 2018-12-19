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İki ülkeden tarihi karar! Asker cenazeleri karşılıklı olarak iade edildi

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre; İran ve Irak asker cenazelerini karşılıklı olarak iade etti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:35
İki ülkeden tarihi karar! Asker cenazeleri karşılıklı olarak iade edildi

Bağdat ve Tahran yönetimleri, 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşında ölen askerlerin cenazelerini karşılıklı olarak iade etti.

50 asker cenazesi...

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde bulunan Zarbatiye Sınır Kapısı'nda 50 askerin cenazelerinin karşılıklı olarak iade edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu iade işlemi kapsamında İran'ın 46, Irak'ın ise 4 askerinin cenazesini teslim aldığı aktarıldı.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşta 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti.

İki ülke, savaşta hayatını kaybedenlerin cenazelerinin teslimine ilişkin Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün gözetiminde 2008 yılında bir anlaşma imzalamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:35
  1. Uluslararası Kızılhaç Örgütü
  2. İran
  3. Irak
  4. Zarbatiye Sınır Kapısı

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