İki ülke ile ticarette hedef büyüttük

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çek Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Çekya’ya yapılan ihracatın, bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 1 milyar dolar seviyesini ilk defa aştığını ifade etti. Varank, “İnanıyorum ki ülkelerimizin sahip olduğu potansiyel bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya muktedir. Zaten Cumhurbaşkanımız ve Çekya Başbakanı dünkü görüşmelerinde de daha önce koyduğumuz 5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı teyit ettiler. İnşallah bu manada biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizde Çek firmalarının 623 milyon dolarlık yatırımları söz konusu. Daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiler tesis etmek için karşılıklı yatırımları çok daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ise madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler ile bilişimde çok fazla iş fırsatı olduğunu belirterek, “Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Çek Cumhuriyeti’nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim. İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak, otoyol ağımızı geliştirmek istiyoruz. Türkiye’nin bu alanda büyük potansiyeli ve yeteneği var. Türk şirketleri bizim pazarımızda pek çok fırsatla karşılaşabilir” diye konuştu.