  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İki tıra çarparak hurdaya dönen kamyondan yara almadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 07:19:59 -
İki tıra çarparak hurdaya dönen kamyondan yara almadan kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'da, park halindeki iki tıra çarparak hurdaya dönen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kadir Ç. idaresindeki 21 ABE 757 plakalı özel bir kargo şirketine ait kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Park Alanı civarında, yol kenarında park halindeki Lübnan plakalı iki tıra çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hurdaya dönen kamyondan çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Kadir Ç'nin yaralanmadığını belirledi.

Tır sürücüleri Yusuf El Nasri ve Yahya El Nasri'nin de yaralanmadığını tespit eden sağlık ekibi olay yerinden ayrıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmını dubalarla kapatan polis, trafik akışını kontrollü sağladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı