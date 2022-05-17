İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Boyram köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 AZZ 324 plakalı Opel marka otomobil ile 37 EK 150 Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi kontrolden çıkarak refüje çıkarak durabildi.
Yaralanmadan kurtuldu
Kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.