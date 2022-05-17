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Yerel İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
Yerel

İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:53:00 - 2022-05-17 23:55:56

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Boyram köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 AZZ 324 plakalı Opel marka otomobil ile 37 EK 150 Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi kontrolden çıkarak refüje çıkarak durabildi.

Yaralanmadan kurtuldu

Kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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