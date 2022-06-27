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Kadın - Aile İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor! Cilt ve güneş lekelerine son
Kadın - Aile

İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor! Cilt ve güneş lekelerine son

Uzmanlara göre, çok sıcak olduğunda, güneş yüzünüzde koyu noktalar oluşabilir. Bu, cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak için çok dikkatli olmanız ve dışarı çıkarken daima güneş kremi kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Yüzdeki kahverengi lekelere kesin çözüm evde...

Yeniakit Publisher
2022-06-27 20:55:00 - 2022-06-27 21:01:22
İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor! Cilt ve güneş lekelerine son

Yüzümüz insanların bizi tanıdığı ilk yerdir. Yüzünüzün sağlıklı olması bizlere özgüven verir. Bu sebeple yüzümüze iyi bakmaya özen gösteririz. Ancak bazen yüzde güneş, sivilce ve benzeri nedenlerle bazı lekelenmeler meydana gelir. Tedaviyi de çeşitli doğal onarıcı kremlerle yapmak mümkündür.

Ve sadece patatese ihtiyacınız var.

Patates kabuğunun çok faydalı ve etkili olduğunu söylediğimizde şaşıracaksınız:

Sivilce koparma
Yaşlanma süreci
Cildinizdeki lekeler
Enflamasyon
Göz torbaları altında

Cildinizde Koyu Lekeler Varsa Patates Suyu Kullanın!

Önce çiğ patateslerden bir patates suyu hazırlamanız ve etkilenen bölgeye uygulamanız gerekir. Her gece uyumadan önce bu karışımı kullanın.
Patates suyu ile limon suyunu karıştıracağınız zaman ise yapmanız gerekenler: patates ve limon suyunu karıştırmak (½ limon). Daha sonra, bu karışımı yüzünüze uygulamanız ve 15 dakika bekletmeniz gerekir.

Patates suyu ile soğan suyunu karıştıracağınız zaman ise; 1 patates ve soğandan karıştırmanız ve bu karışımı etkilenen bölgeye uygulamanız gerekir. 10 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.

Patates suyu ile salatalık suyunu karıştıracağınız zaman ise; 1 patates ve ½ salatalıktan elde edilen sularını karıştırın. Bu karışımı etkilenen bölgeye 20 dakika uygulayın ve ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Patates suyu ile havuç suyunu karıştıracağınız zaman ise; patates ve havuç suyunu karıştırın, yüzünüze uygulayın ve 25 dakika bekletin.

 

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