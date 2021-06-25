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Yerel İki asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette
Yerel

İki asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette

Bursa’da 19’uncu yüzyılda Osmanlı mimarisinin tüm özellikleriyle inşa edilen, Devlet Misafirhanesi ve Rus Konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen ve 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan 200 yıllık bina, restorasyonun ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 10:01:00 -
İki asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her köşesinde ayrı bir tarihi değer bulunan Bursa’nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan altyapıya, çevreden kentsel dönüşüme kadar çok farklı projeler hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Yeni Akit Gazetesi

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