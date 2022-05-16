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Yerel İki aile arasındaki kavga hastanede son buldu
Yerel

İki aile arasındaki kavga hastanede son buldu

Kastamonu’da komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 00:29:00 -
İki aile arasındaki kavga hastanede son buldu

Kastamonu’da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun merkez Akdoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki komşu aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., birbirlerine silah ile ateş etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Silahlı kavgada yaralanan Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede güvenlik önlemleri artırıldı

Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemlerini arttırarak tedbir aldı.

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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