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Ekonomi İhtiyaç sahiplerine 179 milyon lira destek
Ekonomi

İhtiyaç sahiplerine 179 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayında, dört nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:57:00 -
İhtiyaç sahiplerine 179 milyon lira destek

Bakan Yanık, “Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı” kapsamında eylül ayında yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yanık, “Şartlı Eğitim Yardımı” ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, “Şartlı Sağlık Yardımı” ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, “Bu kapsamda, eylül ayında, bu sosyal yardım programlarımız ile 175.3 milyon lira ödeme yapıyoruz” ifadesini kullandı.

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