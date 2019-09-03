İhtisas serbest bölgeleri yolda Ticaret Bakanlığı, katma değerli faaliyetlerde ihtisaslaşmış serbest bölgeler oluşturmayı öngörüyor.

Ticaret Bakanlığı, Ar-Ge yoğunluklu ve katma değerli faaliyetlerde ihtisaslaşmış serbest bölgeler oluşturmayı öngörüyor. Bakan Ruhsar Pekcan, bu bölgelere ABD’li şirketlerin yatırım yapmaya yapabileceğini belirtiyor. Gayelerinin ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu vurgulayan Pekcan, “Bu kapsamda tüm ürünlere ve sektörlere odaklanacağız” diyor.

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