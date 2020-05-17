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İhsan Şenocak'tan süresiz nafaka açıklaması: 'Bu Allah'ın hükmünü tanımıyoruz' demek

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, süresiz nafaka zulmüne ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:57:00 - 2020-05-17 23:48:27
İhsan Şenocak'tan süresiz nafaka açıklaması: 'Bu Allah'ın hükmünü tanımıyoruz' demek

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr’de sunduğu ‘Ülke Gündemi’ne konuk oldu.

Mehmet Özmen soracak, İhsan Şenocak Hoca, yeniakit.com.tr canlı yayınında cevapladı.

İşte İhsan Şenocak Hoca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli kardeşlerim, ikindiye doğru uyumasınlar. Açlığı ve orucu hissetsinler. Rabbim bu orucu bize kendimizi terbiye etmek için kıldı. Ramazan ayı bir muhasebe ayıdır. İnsanlar sokağa çıktığında o ahlakı kuşanamadıklarsa Allah'ın onların ibadetine ihtiyaçları yoktur.

Koronavirüs nedeniyle evlerimizi ibadethaneye çevirdik. Böyle bir süreç yaşandı. Bunun devamında inşallah sosyal mesafe dikkat edilerek bayram namazını kılarız. Mutlaka istiğfar etmeliyiz.

Şimdi ekranlarla hayamızı elimizden almaya çalışıyorlar. Çıkıp bütün hayasızlığı ile tanınan isimler çocuklarımıza masal anlatyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Televizyonlarda öyle programlar yayınlıyorlar ki, kadınlar ile erkekler birlikte yarışıyorlar. Değerli kardeşlerim bu programları izlemek caiz değildir.

"Süresiz nafaka demek Allah'ın hükmünü tanımıyoruz" demek. İslamiyet'e göre, boşanan kadın belirtilen şekilde nafaka alır. Onun dışında nafaka alamaz. Bu kabul edilemez.

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