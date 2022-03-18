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İSLAM İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli çağrı! 'Günahları sebebi ile insanları dışlamazsak...'
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli çağrı! 'Günahları sebebi ile insanları dışlamazsak...'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, günahları sebebi ile umutsuzluğa düşen insanların İslam seferberliği ile tuzaklardan kurtarılabileceğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 23:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Berat Kandili özel programında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

Kimsenin günahları sebebi ile dışlanmaması gerektiğini belirten Şenocak, "İslam Seferberliği" çağrısı yaptı.

Dr. Şenocak, şunları söyledi:

"Bu sarhoş şu kumarbaz" diye insanları dışlamadan bir İslam seferberliği başlatır, "Bu kadar günahla Allah beni affeder mi?" diyen umutsuzlara, "Tövbe günahları kesip atar." dersek, gençlerimizi cehenneme çağıran fuhuş albümü medya kaybedecek, iffete çağıran Müslümanlar kazanacak.

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