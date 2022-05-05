İhsan Şenocak'tan 'kader' yorumu! 'Eğer insan kendi kaderini kendi seçmiş olsaydı...'
"Kader" konusunda açıklamada bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Allah Teala kişinin kaderini seçmeyi kendine bırakmış olsaydı insan kaderinden daha iyisini seçemezdi." mesajı verdi.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "kader" konusunda açıklamada bulundu.
Dr. Şenocak, "kader" tarifi yaparken şu örneği verdi:
Yol ayrımında A yoluna giren kişi kaza yapınca niçin B yoluna sapmadığına pişman olur. A yolunda yaşadığı kazaya vakıf olan insan belki de B yolunda ölümcül bir kaza yapacaktı.
'İnsan kaderinden daha iyisini seçemezdi'
İhsan Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:
Allah Teala kişinin kaderini seçmeyi kendine bırakmış olsaydı insan kaderinden daha iyisini seçemezdi.