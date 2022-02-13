  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM İhsan Şenocak'tan Efendimiz'e (SAV) hakarete çok sert tepki! 'İlmi namusun, fikri haysiyetin varsa gel karşıma'
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Efendimiz'e (SAV) hakarete çok sert tepki! 'İlmi namusun, fikri haysiyetin varsa gel karşıma'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Prof. Dr. Mehmet Azimli'ye, "Eğer yüreğin, ilmi namusun ve fikri haysiyetin varsa çık ve gel karşıma. Ne kadar konuşuyorsam sana da o kadar söz vereceğim." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:50:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Prof. Dr. Mehmet Azimli'ye sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Allah Rasulü'nün (SAV) muazzez nesebine dil uzatan yobaz akademisyeni ilim meydanına çağırıyorum!" diyen Dr. Şenocak, "Eğer yüreğin, ilmi namusun ve fikri haysiyetin varsa çık ve gel karşıma. Ne kadar konuşuyorsam sana da o kadar söz vereceğim." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak Hoca, şöyle devam etti:

Biri Peygamberimiz'e (SAV) hakaret ederken dilimiz susarsa, o dil kurusun; ruhumuz bedenimize haram olsun! Allah Teala yarın akademik menfaatler uğruna susacaklara İFAM'da ilim nasib etmesin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay