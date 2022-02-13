İhsan Şenocak'tan Efendimiz'e (SAV) hakarete çok sert tepki! 'İlmi namusun, fikri haysiyetin varsa gel karşıma'

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Prof. Dr. Mehmet Azimli'ye sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Allah Rasulü'nün (SAV) muazzez nesebine dil uzatan yobaz akademisyeni ilim meydanına çağırıyorum!" diyen Dr. Şenocak, "Eğer yüreğin, ilmi namusun ve fikri haysiyetin varsa çık ve gel karşıma. Ne kadar konuşuyorsam sana da o kadar söz vereceğim." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak Hoca, şöyle devam etti:

Biri Peygamberimiz'e (SAV) hakaret ederken dilimiz susarsa, o dil kurusun; ruhumuz bedenimize haram olsun! Allah Teala yarın akademik menfaatler uğruna susacaklara İFAM'da ilim nasib etmesin!