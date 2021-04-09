  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Şenocak'tan Boynukalın'a destek: Bakara Suresi 143. Ayet'ini hatırlattı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan Boynukalın'a destek: Bakara Suresi 143. Ayet'ini hatırlattı!

Kendisi de bir dönem Prof. Dr. Mehmet Boynukalın gibi haksız lince uğrayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ayasofya Baş İmamı'na destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 22:50:00 -
İhsan Şenocak'tan Boynukalın'a destek: Bakara Suresi 143. Ayet'ini hatırlattı!

 Yeniakit.com.tr 

Bir dönem kendisi de Ayasofya Camisi Baş İmamı gibi haksız lince uğrayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı yalnız bırakmadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a destekte bulundu. Bakara Suresi'nin 143. Ayet'inin hatırlatan Şenocak Hoca, şunları söyledi:

"Allah rızası için konuşan,mücadele eden Mümin için kaybetmek yoktur. Şu ayet-i kerime hüznünü sevince, yenilgisini zafere çevirir: "Allah imânınızın tazahürü olan amellerinizin karşılığını yok etmez."(Bakara,143). "Ne mutlu Allah'ın(cc) rızasını, kulların rızasından üstün görenlere!"

'İlahi sorumluluktan istifa etmeyiz'

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da bugün yaptığı paylaşımında İslam'ı anlatmaya devam edeceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İster Ayasofyamızda ister başka yerde, nerede olursak olalım İslam'ı anlatmak bizlerin en mühim vazifesidir; bu ilahi sorumluluktan istifa edemeyiz. Cumamız mübarek olsun. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güze

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz
Gündem

Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz

BKM soytarılarından Ersin Korkut, beraberindeki kişi ile çektiği videoda, PKK terör örgütü ile ağız birliği yaparak Diyarbakır için skandal ..
2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü
Dünya

2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında öldü.
Karşılık ağır ithamlar! Acun erteledi ortalık karıştı
Spor

Karşılık ağır ithamlar! Acun erteledi ortalık karıştı

8 Nisan’da düzenlenmesi planlanan Erzurumspor’a deste gecesinin ertelenmesi Acun Ilıcalı ile Beşiktaş kulübü üyesi Mesut Urgancanlar arasınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay