İhsan Şenocak'tan Boynukalın'a destek: Bakara Suresi 143. Ayet'ini hatırlattı!

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Bir dönem kendisi de Ayasofya Camisi Baş İmamı gibi haksız lince uğrayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı yalnız bırakmadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a destekte bulundu. Bakara Suresi'nin 143. Ayet'inin hatırlatan Şenocak Hoca, şunları söyledi:

"Allah rızası için konuşan,mücadele eden Mümin için kaybetmek yoktur. Şu ayet-i kerime hüznünü sevince, yenilgisini zafere çevirir: "Allah imânınızın tazahürü olan amellerinizin karşılığını yok etmez."(Bakara,143). "Ne mutlu Allah'ın(cc) rızasını, kulların rızasından üstün görenlere!"

'İlahi sorumluluktan istifa etmeyiz'

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da bugün yaptığı paylaşımında İslam'ı anlatmaya devam edeceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İster Ayasofyamızda ister başka yerde, nerede olursak olalım İslam'ı anlatmak bizlerin en mühim vazifesidir; bu ilahi sorumluluktan istifa edemeyiz. Cumamız mübarek olsun. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güze