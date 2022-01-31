İhsan Şenocak: Genç yüzünü Batı'ya değil Allah'a (cc) çevirince kurtulur

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, gençlere yönelik önemli mesajlar verdi.

2019 yılında ABD güzeli seçilen Cheslie Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak intihar etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, bazı kesimler tarafından özenilen Batı'nın ve lüks yaşamın insanları buhrandan kurtaracak gücünün olmadığını belirtti.

"Milyonlarca genç kızın yerinde olmayı hayal ettiği 2019 ABD güzeli intihar etti." diyen Dr. Şenocak, şunları söyledi:

İmansız bir yüreği ne şöhret ne lüks hayat tatmin edebilir. Buna rağmen gençliği batan Batı’ya çağırmak yok oluşa çağırmaktır. Genç, yüzünü Batıya değil Allah'a (cc) çevirince buhrandan kurtulur.