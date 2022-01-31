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İSLAM İhsan Şenocak: Genç yüzünü Batı'ya değil Allah'a (cc) çevirince kurtulur
İSLAM

İhsan Şenocak: Genç yüzünü Batı'ya değil Allah'a (cc) çevirince kurtulur

2019 yılında ABD güzeli seçilen Cheslie Kryst'ın intiharına ilişkin paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Genç, yüzünü Batıya değil Allah'a (cc) çevirince buhrandan kurtulur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 15:36:00 - 2022-01-31 16:14:58
İhsan Şenocak: Genç yüzünü Batı'ya değil Allah'a (cc) çevirince kurtulur

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, gençlere yönelik önemli mesajlar verdi.

2019 yılında ABD güzeli seçilen Cheslie Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak intihar etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, bazı kesimler tarafından özenilen Batı'nın ve lüks yaşamın insanları buhrandan kurtaracak gücünün olmadığını belirtti.

"Milyonlarca genç kızın yerinde olmayı hayal ettiği 2019 ABD güzeli intihar etti." diyen Dr. Şenocak, şunları söyledi:

İmansız bir yüreği ne şöhret ne lüks hayat tatmin edebilir. Buna rağmen gençliği batan Batı’ya çağırmak yok oluşa çağırmaktır. Genç, yüzünü Batıya değil Allah'a (cc) çevirince buhrandan kurtulur.

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