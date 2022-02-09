İhsan Şenocak açıkladı! 'Prof. Azimli'nin öyle sözleri var ki söylemekten haya ederim'

Yeniakit.com.tr

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV Kürsü programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, Efendimiz (SAV) hakkındaki sözlerine ilişkin değerlendiren Dr. Şenocak, "Bu adamın öyle ifadeleri var ki onları burada söylemekten haya ederim." dedi.

Dr. Şenocak sözlerine şöyle devam etti:

Bu adamlarda akademik kariyerden başka ilmi müktesebat sıfırdır. Bunu Kur'an ve sünnete hücum edenler için söylüyorum. Bunlar eğer Kur'an'a ve sünnete evvela talebe olsaydı, bu müktesabata sahip olsalardı bu felakete savrulmayacaklardı.