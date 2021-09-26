İhracatta 300 milyar dolar sesleri! Firmalar ülke ülke dolaşıp müşteri arıyor

Buğra Kardan

Türkiye’nin ihracat atılımı devam ediyor. İhracatta 200 milyar dolar barajının devrilmesi memnuniyetle karşılanıyor. Bu rakamı 300 milyar dolara çıkarmak için gerekli her girişimde bulunuluyor.

İbre yukarı yönlü

Ülke ülke dolaşan firma temsilcilerince ihracat rekorlarına yenilerinin ekleneceği dile getiriliyor. İlaveten “12 ayda 200 milyar dolar tutarında ihracat yapıldı. 2021 ve 2022 hedefi geçildi. 2023 hedefi de geçilecek. Yukarı yönlü ibre de ihracatın ilk aşamada 250 ardından da 300 milyar dolara varacağına işaret ediyor” deniliyor.

Rakamlar iyiye gidiyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 2021’in üyeleri adına verimli geçtiğini dile getirdi. Öksüz, “İhracatta rakamlar iyiye gidiyor, başarılı grafik ortaya koyuluyor. Avrupa’ya yakınlığımızın yararlarını görülüyor” dedi. Çin-ABD ve Çin-Avrupa ticaretinde navlun fiyatlarının artmasının ihracata olumlu katkıda bulunduğunu anlatan Öksüz, “Üretim ve yatırım ivmelendiği takdirde 200 milyar dolar gibi 300 milyar dolar hedefini de yakalarız” ifadelerini kullandı.

Kur stabil olmalı

Öksüz, şunları kaydetti: “300 milyar dolar ihracat hedefine yakınız. Burada dünya ticareti de dikkate alınmalı. Ülkemizin ticaretten aldığı payı artırmaya odaklanılmalı. Ayrıca krediye erişim kolay kılınmalı. Fonlama giderleri aşağıya çekilmeli. İlaveten ihracatçılar için kurlar çok önemli. Dolar ve Euro’ya paralel olarak enerji giderlerimiz de artıyor. Kurlar volatil değil, stabil olmalı. Olmalı ki rekabet gücümüzü koruyalım, kuvvetimize kuvvet katalım.”

Birkaç adım öndeyiz

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ise Türkiye’nin hem üretim gücü hem de konumuyla rakiplerinden birkaç adım önde olduğunu vurguladı. Öztiryaki, ülkenin ihracat rekorları kırmaya devam edeceğini de belirtti.

2021 hedefi şimdiden aşıldı

Ayrıca İDDMİB’in ihracatının ilk 8 ayda yüzde 49 artarak 7.7 milyar dolar seviyesine geldiğini hatırlatan Öztiryaki, şunları bildirdi: “İlk 8 ayda 2020’nin ihracat rakamını yakalamış durumdayız. Aynı dönemde ihracatımızı 1.5 milyon tondan 2 milyon tona çıkarmış olmamız önemli. İlk defa 12 aylık sektör ihracatımız 10 milyar doları aştı. 2021 ihracat hedefimiz olan 10 milyar doları da aşarak seneyi 11 milyar doların yukarısında bir rakamla tamamlayacağız. 210 ülke ve bölgeye ihracat yaparak dünyada gidilmedik yer bırakmayan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.”