İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde göre yüzde 8,7 artarak 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2020'de yüzde 82,8 iken, geçen ay 82,9'a çıktı.

İhracat ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 37 milyar 388 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-şubat döneminde yüzde 15,9 azalarak 6 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde yüzde 79,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 83'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Şubatta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,7, ithalat yüzde 17,9 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 13 milyar 172 milyon dolar seviyesinden 15 milyar 531 milyon dolar seviyesine çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubatta 224 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,6 olarak kayıtlara geçti.