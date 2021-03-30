İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lere özel teşvikler sağlanacak

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları daha ileri seviyede teşvik edilecek. Konuya ilişkin düzenlemeler Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla 2021’in ilk yarısında tamamlanacak.

Ortak çalışmalar yapılacak

Yıl sonuna kadar yurt dışı lojistik merkezleri (YDLM) açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişmeleri kolaylaştırılacak. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla ortak çalışmalar yürütecek. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından el ele verilerek yüksek teknolojili, katma değerli üretime yönelik ‘Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’ faaliyete geçirilecek.

Finansman ulaşım kolaylaştırılacak

Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçıların alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak. Söz konusu destekler için düzenlemeler yıl sonuna kadar hayata geçirilecek. KOBİ’lerin ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’yle güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesine imkân tanınacak. İrili ufaklı firmaların finansman temin etmelerinin önü açılacak.

Altyapı dönüşümü başlıyor

Öte yandan Türk Eximbank da uluslararası düzeyde en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak. İhracatçıların Türk Eximbank destekleriyle ilgili işlemlerinin şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılmasını mümkün kılacak altyapı dönüşümü 2022 yılının ortasına kadar gerçekleştirilecek.