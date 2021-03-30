  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lere özel teşvikler sağlanacak
Ekonomi

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lere özel teşvikler sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nin takvimiyle ilgili bakanlıkların ve kurumların yol haritaları belli oldu. Buna göre bu yıl ihracatın tabana yayılması önemli adımlar atılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:14:00 -
İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lere özel teşvikler sağlanacak

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları daha ileri seviyede teşvik edilecek. Konuya ilişkin düzenlemeler Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla 2021’in ilk yarısında tamamlanacak.

Ortak çalışmalar yapılacak

Yıl sonuna kadar yurt dışı lojistik merkezleri (YDLM) açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişmeleri kolaylaştırılacak. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla ortak çalışmalar yürütecek. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından el ele verilerek yüksek teknolojili, katma değerli üretime yönelik ‘Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’ faaliyete geçirilecek.

Finansman ulaşım kolaylaştırılacak

Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçıların alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak. Söz konusu destekler için düzenlemeler yıl sonuna kadar hayata geçirilecek. KOBİ’lerin ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’yle güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesine imkân tanınacak. İrili ufaklı firmaların finansman temin etmelerinin önü açılacak.

Altyapı dönüşümü başlıyor

Öte yandan Türk Eximbank da uluslararası düzeyde en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak. İhracatçıların Türk Eximbank destekleriyle ilgili işlemlerinin şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılmasını mümkün kılacak altyapı dönüşümü 2022 yılının ortasına kadar gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir
Ekonomi

Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Türkiye'nin evlerde doğal gaz yerine hidrojen kullanabileceğini söy..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay