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İhraç edilen FETÖ'cü polisler sınırda yakalandı

Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 3 polis, Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:07
İhraç edilen FETÖ'cü polisler sınırda yakalandı

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislikten ihraç edilen Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:07
  1. fetö

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