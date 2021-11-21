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Aktüel İHL’lerin kurucusu Celaleddin Hoca’yı rahmetle anıyoruz
Aktüel

İHL’lerin kurucusu Celaleddin Hoca’yı rahmetle anıyoruz

İmam Hatip neslinin yetişmesinde çok büyük bir emeği olan Mahmut Celaleddin Ökten hoca vefatının 61. yıl dönümünde dualarla yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 11:09:00 -
İHL’lerin kurucusu Celaleddin Hoca’yı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Ebediyete irtihalinin üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçen Ökten hocanın vermiş olduğu mücadelesi hafızalardaki tazeliğini halen koruyor. İmam-Hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan; bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan Mahmut Celaleddin Ökten hoca ülkemizin ruh hamurunu yoğuran önemli isimlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan İmam-Hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır.

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