İHL’lerin kurucusu Celaleddin Hoca’yı rahmetle anıyoruz

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Ebediyete irtihalinin üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçen Ökten hocanın vermiş olduğu mücadelesi hafızalardaki tazeliğini halen koruyor. İmam-Hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan; bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan Mahmut Celaleddin Ökten hoca ülkemizin ruh hamurunu yoğuran önemli isimlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan İmam-Hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır.