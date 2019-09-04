İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet Sarıkurt vefat etti Bir senedir hastanede kanser tedavisi gören İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet Sarıkurt vefat etti. Sarıkurt’un cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınacak.

İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet Sarıkurt, yaklaşık bir senedir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarıkurt’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak. İHH'nın yönetim kurulunda yer alan Ahmet Sarıkurt, Libya ile ilgili çok sayıda çalışmaya imza attı. Sarıkurt İHH'nın Libya'da yürüttüğü insani yardım çalışmalarında ön planda yer alıyordu. Libya'da zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara İHH'nın yardımlarını ulaştıran Sarıkurt, hep Türkiye'nin bölge halkına ağabeylik yapmasını gerektiğini belirterek "Bölgede Türkiye çok seviliyor. Bizde bu sevgiye layık olmak için Libya halkının isteklerine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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