İhanet sözlüğü kapatılsın

Daha önce “Turkish State of İsrael” adlı başlıkta Türkiye’yi İsrail’in eyaleti olarak gösteren Ekşi Sözlük, şimdi de “ifade özgürlüğü” adı altında “ülkede adalet yok, hukuk yok, güven yok, insanlar aç, intihar var, tecavüz var” , “Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor” başlığı ile halkı sokağa dökmeye çalıştı. Ayrıca, Tokyo 2020 olimpiyatlarında Türkiye’ye altın madalya kazandıran ve kazandığı madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a armağan ettiğini söyleyen milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli’ye ağıza alınmayacak hakaretler edildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

İnsanları galeyana getirip sokağa dökmeye çalışan Ekşi Sözlük adlı lağım çukurunda kendilerini ‘yazar’ olarak adlandıran provokatörler tarafından açılan skandal başlıklara sosyal medya üzerinden şu tepkiler geldi: “Bizim kutsal değerlerimize hakaret eden lağım çukuru Ekşi sözlük terör örgütü PKK’nın, PYD’nin, HPG’nin sözcülüğünü yapıyor. Şu lağım çukuru kapatılsın üzerine kireç dökülsün”, “Ekşi sözlük artık milli güvenlik sorunudur. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin tanıtımı bizzat Ekşi Sözlük eliyle gerçekleştiriliyor”, “#EkşiSözlük’te yazılanlar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Olimpiyatlarda başarılı olmuş, göğsünde ay yıldızı taşıyan millî sporcularımıza karşı takınılan tavrı görmeniz bile yeterli. Bunlar gibi yüzlercesi var. Buna kesinlikle dur demeli. #EkşiSözlükKapatılsın!” Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Avukat Hasan İlter, şunları dile getirdi:

Site kapatılmalı

“Yıllardır ülkenin iliğini sömüren, kendilerine beyaz Türk adını verip Türklük ile uzaktan yakından alakası olmayan bu güruh sistematik olarak son dönemde buna benzer birçok saldırı düzenledi. Özellikle AK Parti hükümeti iktidara geldikten sonra bunlar ellerindeki gücü kaybetmeye başladı. Bu kaybı hazmedemedikleri için var güçleri ile bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Bu saldırılar artık onlar için var oluş, yok oluş mücadelesidir. Bunlar eskiden bir telefonla istedikleri her şeyi yapabiliyordu. Ancak artık bu gücü kaybettikleri için ülkede ‘adalet yok, hukuk yok’ diyorlar. Hiç utanmadan Olimpiyat şampiyonumuza bile ağıza alınmayacak hakaretler etme cüretini kendilerinde buluyorlar. Bağımsız Türk hukuku bu utanmazlar hakkında gerekeni yapacaktır. Eğer bugün bu cezalar verilmezse bunlar daha da ileri boyuta taşıyacaklar bu yaptıklarını. Ayrıca ülkemizdeki provokatörler yakalandıktan sonra da dış bağlantıları irdelenmelidir. Bunların kökü ancak böyle kurutulabilir. Ortada bir ayaklanma, devlete başkaldırı ve darbe teşviki var. Bu suçların bizim hukukumuzda ağır sonuçlar doğurur. Devam eden soruşturma kapsamında tedbiren bu söz konusu sitenin kapatılması gerekiyor. Bu kapatma ifade özgürlüğüne bir darbe değildir. Devletin bekası, güvenliği her şeyden önemlidir.”

Lağım çukuruna soruşturma

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları da lağım çukurunun kapatılmasını isterken, gelen tepkiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

