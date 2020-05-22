İHA - SİHA hazımsızlığına susturan cevap!
Türkiye SİHA konusunda dünyada sayılı ülkelerin arasına girerken bazıları bunu hazmedemiyor. "Drone hikayesinden bir mucize çıkartılmaya çalışılıyor" diyen Ömer Lütfü Avşar'a Hakan Bayrakçı tepki gösterdi.
Canlı yayında 'Drone hikayesinden bir mucize çıkartılmaya çalışılıyor' diyen Ömer Lütfü Avşar'a Hakan Bayrakçı'dan cevap geldi. Bayrakçı, ''Türkiye bir teknoloji üretmişse neyini tartışıyoruz. Yıllarca teknolojide Dünya'ya mahkum yaşadık. Bir iktidar her şeyi yanlış yapıyor demek hastalıktır'' diye cevap verdi.