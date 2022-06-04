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Spor Igor Tudor Türkiye'ye dönüyor!
Spor

Igor Tudor Türkiye'ye dönüyor!

İtalyan basını, Igor Tudor'un Galatasaray'a geri dönmek üzere olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 07:50:00 -
Igor Tudor Türkiye'ye dönüyor!

Galatasaray 'da gözler 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilirken, yeni yönetimin teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

TuttoMercato'da yer alan habere göre Galatasaray'da, başkanlık seçimi sonrası teknik direktörlük için Hellas Verona ile sözleşmesi sona eren Igor Tudor ilk adaylardan biri.

44 yaşındaki Tudor, Şubat 2017-Aralık 2017 aralığında Galatasaray'ı çalıştırmış ve alınan kötü sonuçlar sonrasında yollar ayrılmıştı.

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi ile şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Galatasaray'da daha önce de görev yapan Roberto Mancini de ismi geçenler arasında yer alıyorlar.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise Pochettino ile yolları ayırmayı planlayan PSG, İtalya Milli Takımı ile son dönemde başarılı sonuçlar alamayan Mancini'yi takımın başına getirmek istiyor.

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