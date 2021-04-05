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İSLAM İğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?
İSLAM

İğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayına az bir süre kala İslam aleminde on bir ayın sultanı için hazırlıklar başladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber İslam aleminde büyük heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, ibadetlerine ilişkin aramalarını genişletti. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle aşı olan kişilerin merak ettiği konulardan bir tanesi de iğne yaptırmanın, hastaya serum veya kan vermenin orucu bozup bozmadığı oldu. Peki, iğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 22:15:00 -
İğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşması üzerine İslam aleminde büyük heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, konuya ilişkin aramalarını genişletti. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle aşı olan kişilerin merak ettiği konulardan bir tanesi de iğne yaptırmanın, hastaya serum veya kan vermenin orucu bozup bozmadığı oldu. Peki, iğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

İğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilmektedir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılır. Dolayısıyla gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmamaktadır. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozmaktadır. Hastaya serum veya kan verilmesi de aynı hükme tabi olmaktadır.

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