Ramazan ayının yaklaşması üzerine İslam aleminde büyük heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, konuya ilişkin aramalarını genişletti. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle aşı olan kişilerin merak ettiği konulardan bir tanesi de iğne yaptırmanın, hastaya serum veya kan vermenin orucu bozup bozmadığı oldu. Peki, iğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

İğne yaptırmak, hastaya serum veya kan vermek orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilmektedir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılır. Dolayısıyla gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmamaktadır. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozmaktadır. Hastaya serum veya kan verilmesi de aynı hükme tabi olmaktadır.