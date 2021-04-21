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Eğitim Iğdır Üniversitesi Rektörü kim?
Eğitim

Iğdır Üniversitesi Rektörü kim?

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma kimdir? 21 Nisan 2021 tarihle Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla rektör atamaları yayımlandı. Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma getirildi. Peki, Mehmet Hakkı Alma kimdir? Mehmet Hakkı Alma hayatı kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:19:00 -
Iğdır Üniversitesi Rektörü kim?

1984 yılında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okuyan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü de başarıyla tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü 1988 yılında birincilikle tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yüksek Lisansını da KTÜ’de yaptı. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme Koruma Teknolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, doktorasını Japonya/Kyoto Üniversitesinde 1996 yılında Odun bilimi ve Teknolojisi bölümünde yaptı. Japonya'da bulunduğu esnada Nobel ödülü alan birçok bilim insanı ile beraber çalışmalarda bulundu. 100'den fazla SCI yayını, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 20'den fazla makalesi, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 120'den fazla bildirisi, yürütücülüğünü üstlendiği 21 adet TÜBİTAK ve 70'den fazla diğer bilimsel projelerde görev alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, bugüne kadar 30'dan fazla yüksek lisans, 20'den fazla doktora öğrencisi mezun etmiş olup, halen 13 doktora ve yüksek lisans öğrencisi çalıştırmaktadır. Birçok akademik ve idari görevde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, halen Türkiye Bilimler Akademisi asil üyeliği (TÜBA) görevini sürdürmektedir. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Ağrı nüfusuna kayıtlı olup evli ve üç çocuk babasıdır. 

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