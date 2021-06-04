Iğdır Ulu Camii'de sevimli misafir
Iğdır Ulu Camii'de cuma namazı sırasında camiye gelen kedi çocuklarım maskotu oldu.
Iğdır Ulu Camii’de cuma namazı kılındığı esnada cami içerisine bir kedi girdi. Caminin içini dolaşan minik kedi rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
O sırada namaz kılan vatandaşların arasından geçerek gezmeye devam eden kediyi gören çocuklar, namaz kıldıktan sonra kediyle kısa süre cami içerisinde eğlenceli vakit geçirdiler.
Kedinin cami içindeki gezintisi kamera ile kaydedilirken, cuma namazının bitmesiyle birlikte kedi tekrar dışarıya çıkarak uzaklaştı.