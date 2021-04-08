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Oruç İftar sofralarında neden hurma olmalı?
Oruç

İftar sofralarında neden hurma olmalı?

Oruç neden hurmayla açılır? Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olduğu için oruçlarımızı hurma iye açarız. Peki, hurma ile oruç açmanın ne gibi faydaları var? Hurmanın yararları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:32:00 -
İftar sofralarında neden hurma olmalı?

Orucu hurmayla açmanın faydaları nelerdir? Mübarek ramazan ayında iftar sofralarında hurma eksik olmaz. Pek çok kişi orucu hurma ile açmanın önemini merak ediyor. Peki, orucu hurma ile açmak neden sağlık için önemli?

İftar sofralarında neden hurma olmalı?

Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için pek çok kişi orucunu hurma ile açar. Orucun hurma ile açılması sağlık için de son derece kıymetlidir. Uzun süreli açlık kan şekerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu sebeple orucu hurma ile açtığınızda kan şekeriniz dengelenecektir. Ayrıca hurma enerjinizi hızla kazanmanıza yardımcı olur. Bu şifa deposu besin iftarda fazla yemek yemenizi de önleyecektir.

Hurmanın yararları nedir?

Lif yönünden zengin olan hurma sindirim sistemini düzenler.

Hurma içerdiği lif yönünden uzun süreli tokluk hissi verir. Bu ise kilo vermenize yardımcı olur.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan hurma kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Vitamin ve antioksidan deposu olan hurma günlük enerji ihtiyacını karşılar.

Potasyum yönünden zengin olan hurma kalp ve damar sağlığını korur.

Yapılan bilimsel çalışmalar hurmanın birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

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Oruç

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