  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iftardan köyüne dönen bir kişi ağır yaralandı.

2020-04-28 18:03:32 -
İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iftardan köyüne dönen bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 55. kilometresinde Sandıklı Susuz köyü Taşlıbayır mevkii yakınlarında meydana geldi. Süleyman Aydın, ilçede yaptığı alış-veriş sonrası iftar için Karadirek köyündeki evine dönerken kullandığı 03 LG 873 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüsü Aydın, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı