İflasın kıyısından dönen tavukçuluk devi Keskinoğlu satılıyor! Satın almak isteyenler belli oldu

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin en önemli yem üreticilerinden biri olan Matlı Holding, gıda sektöründe son iki yıldaki ikinci büyük satın alma işlemine imza atıyor. Geçen yıl Yörsan’ı bünyesine katan Matlı Holding, şimdi de bir dönem ilgilendiği piliç sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Keskinoğlu’nu satın almak istiyor.

Resmi işlemler için başvuran taraflar, anlaşma onaylandığı taktirde Keskinoğlu Tavukçuluk şirketinin yüzde 99.4’lük hissesi Matlı Holding bünyesindeki Matlı Yem’e geçmiş olacak. Hatırlanacağı üzere Matlı, 2021'de Keskinoğlu’nda azınlık hisse alımı için görüşmeler yapmıştı.

O dönem Tiryaki Holding ile birlikte Tima Yem ve Gıda A.Ş adlı bir şirket kuran Matlı Holding, Ziraat ve Halk Bankası bünyesinde olan yüzde 20’lik hisse alımı için anlaşmıştı. Ancak anlaşma geçen yıl iptal edilmişti. Şimdi Matlı Holding, Keskinoğlu’nun tamamı almak istiyor.

Lezita da istemişti

Geçen yıl ayrıca Lezita Abalıoğlu da Keskinoğlu’nun yüzde 99.4’lük hissesini satın almak için görüşmüştü. Matlı Holding, geçen yıl da gıdada önemli bir satın alma işlemine imza atmıştı.

Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmaya tek başına giren Matlı Holding, 6 aydır satış süreci devam eden Yörsan firmasını devralmıştı. Türkiye’nin yemcisi olarak bilinen Matlı Holding’in geçmişi 1965 yılına kadar dayanıyor. Kurucusu Ömer Matlı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretimine başladı.

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Matlı Gıda Grubu Nisan 2010’da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta sektörüne girdi. Türkiye’nin en büyük 117’nci sanayi kuruluşu Matlı Gıda Grubu yem üretimi, gıda üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma, hammadde ve akaryakıt ticareti, besi hayvancılığı, sebze ve meyve kurutma alanlarında faaliyet gösteriyor. Matlı Grubu’nun ana şirketi Proyem A.Ş., İSO’nun “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında, 2021 yılı verilerine göre 117’nci sırada yer alıyor.

Bugün Matlı Gıda Grubu 14 şirket, 16 marka, 10.000 ‘den fazla tedarikçi, 1000 çalışan, 81 ilde 1.000’e yakın bayii, 7 bölgede 9 fabrikayla faaliyet gösteriyor. Matlı Gıda Grubu 2021 yılında toplam 9 milyar TL ciro elde etti. Ciroda; yem 4,3 milyar TL ile ilk sırayı alırken, onu 363 milyon TL ile yumurta ve 188 milyon TL ile ticari ürün ticareti izledi.