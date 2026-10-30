İdris Günaydın’dan Cübbeli Ahmet’e sert sözler: Konuştukça batıyorsun

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında Cübbeli Ahmet'in Hayrettin Karaman, İmam Hatipler ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hakkındaki sözlerini gündemine aldı.

Cübbeli Ahmet'e sert tepki gösteren Günaydın, Hayrettin Karaman'ın Türkiye'deki İmam Hatip ve İlahiyat camiasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, özellikle faizsiz finans alanındaki çalışmalarına dikkat çekti.

“HAYRETTİN KARAMAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN”

Türkiye'de “faizsiz bankacılık” olarak bilinen katılım finans sisteminin gelişmesinde Karaman'ın fetvalarının önemli rol oynadığını savunan Günaydın, “O bir eser vücuda getirdi” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'in İmam Hatiplere yönelik eleştirilerine de karşı çıkan Günaydın, Hayrettin Karaman'ın mevcut sistem içerisinde çözüm üretmeye çalıştığını belirterek, “Hayrettin Karaman'dan Allah razı olsun. Hep onun yazdığı kitaplarla okuduk” dedi.

İHSAN SÜREYYA SIRMA'YA SAHİP ÇIKTI

Günaydın, Cübbeli Ahmet'in Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.

Sırma için “yılların mücahidi” ifadesini kullanan Günaydın, Cübbeli Ahmet'e yönelik, “Onun yanından geçmeye senin müktesebatın yetmez” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Halis Aydemir üzerinden hadis tartışmalarına da değinen Günaydın, hadis olduğu ileri sürülen rivayetlerin sorgulanmasının doğrudan hadislere karşı çıkmak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

DAMADIYLA İLGİLİ İDDİALARI SORDU

Yazısının en sert bölümünde Günaydın, Cübbeli Ahmet'in ailesi ve damadı hakkında kamuoyunda dile getirildiğini belirttiği bazı iddiaları gündeme taşıdı.

Günaydın, damadının bankadan faizli kredi çekerek fona yatırım yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını ve buna ilişkin “Nefsimize uyduk” şeklinde bir açıklama yapılıp yapılmadığını sordu.

Söz konusu ifadeler Günaydın'ın yazısında yönelttiği iddia ve sorular olarak yer aldı.

“CÜBBELİ! KONUŞTUKÇA BATIYORSUN”

Hayrettin Karaman ve İhsan Süreyya Sırma gibi isimlerin haksız yere hedef alındığını savunan İdris Günaydın, yazısını Cübbeli Ahmet'e yönelik oldukça sert ifadelerle tamamladı:

“Cübbeli! Konuştukça batıyorsun. Üç kuruşluk itibarın varsa sus. Vesselam.”

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