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Gündem ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
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ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

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ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında arayarak hem Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı hem de Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı’na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti."

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