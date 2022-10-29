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Dünya İdlib’de kamplardaki siviller zorlu kışa hazırlanıyor
Dünya

İdlib’de kamplardaki siviller zorlu kışa hazırlanıyor

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, kış hazırlıklarına naylon ve tezek toplayarak başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:41:00 -
İdlib’de kamplardaki siviller zorlu kışa hazırlanıyor

Suriye’nin farklı illerinden saldırılarla zorla yerinden edilen, maddi imkansızlıklar içindeki yüzbinlerce sivil, kışı geçirmek için kışlık yakacak alamıyor.

Çetin kış şartlarında ailelerini ısıtmak zorunda olan siviller çareyi tezek, naylon ve eski elbise bulmakta arıyor. İdlib’in kuzeybatısındaki Keferaruk köyündeki Hicra adlı kampta yaşayan Halidiyye Ahmed, “Yakacak satın alacak maddi imkanımız yok. Çocukların hiçbir şeyi yok. Her türlü eşyaya ihtiyacımız var. Çocuklar için kışlık elbiselere, ısınmak için oduna, yakıta ve soba gibi ürünlere ihtiyacımız var” dedi.

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