İdlib’de kamplardaki siviller zorlu kışa hazırlanıyor

Suriye’nin farklı illerinden saldırılarla zorla yerinden edilen, maddi imkansızlıklar içindeki yüzbinlerce sivil, kışı geçirmek için kışlık yakacak alamıyor.

Çetin kış şartlarında ailelerini ısıtmak zorunda olan siviller çareyi tezek, naylon ve eski elbise bulmakta arıyor. İdlib’in kuzeybatısındaki Keferaruk köyündeki Hicra adlı kampta yaşayan Halidiyye Ahmed, “Yakacak satın alacak maddi imkanımız yok. Çocukların hiçbir şeyi yok. Her türlü eşyaya ihtiyacımız var. Çocuklar için kışlık elbiselere, ısınmak için oduna, yakıta ve soba gibi ürünlere ihtiyacımız var” dedi.