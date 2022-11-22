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Yerel İçtiği fazla ağrı kesiciden zehirlenip hayatını kaybetti
Yerel

İçtiği fazla ağrı kesiciden zehirlenip hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Seher Çırak (35) tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içince zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 09:31:00 -
İçtiği fazla ağrı kesiciden zehirlenip hayatını kaybetti

Rahatsızlanınca ailesi durumu fark ederek Çırak'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Seher Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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