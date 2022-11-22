İçtiği fazla ağrı kesiciden zehirlenip hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Seher Çırak (35) tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içince zehirlendi.
Rahatsızlanınca ailesi durumu fark ederek Çırak'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Seher Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.