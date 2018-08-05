İcralık olan şehit eşine Bakan Soylu müjdeyi verdi

İçişleri Bakanlığı'nın kendisine ödediği tazminatta yanlışlık olduğundan dolayı icralık olan, teröristlerin hain saldırısı sonucu 2015'te şehit düşen polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın eşi Özay Sercan’ı arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hatanın düzeltileceğini ve icra takibinin kaldırılacağının müjdesini verdi.

Mardin’in Midyat ilçesinde 8 Ağustos 2015 gecesi polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Alanyalı polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın eşi Özay Sercan haciz şoku yaşamıştı. Sercan'ın eşi Abdullah Ümit Sercan'ın şehadete ermesinin ardından kendisine verilen 160 bin TL'lik tazminatın bir bölümü, Mardin-Midyat'taki polis memurlarının hatası sonucu şehidin anne ve babası yerine kendisine verildi. Şehit eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan, ödenilen tazminatta yanlışlık olduğunu beyan ederek paranın bir kısmının geri istendiğini ve bu nedenle icralık olduğunu iddia etti. Eşi şehit olduğunda 20 günlük olan, şimdi ise 3 yaşındaki oğlunun geleceği için ev aldığını ve Alanya 1'inci İcra Dairesi aracılığıyla 25 Temmuz'da tebligatla kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldığını aktaran Özay Sercan, "Ben bu ülkeye kocamı verdim. Karşılığı bu muydu" diyerek isyan etti.

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ

Yaşanan bu olayın gündeme taşınmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit eşi Özay Sercan'ı telefonla arayarak hatanın düzeltileceğini ve icra takibinin kaldıracağının müjdesini verdi. Yaşanan bu gelişmeyi Özay Sercan, sosyal medya hesabından duyurarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya duyarlılığından dolayı ötürü teşekkür ederim. Bizzat arayıp hatanın düzelteceğini, anne ve babasına paranın ödeneceğini ve icra takibinin kaldırılacağını söyledi" paylaşımını yaptı.