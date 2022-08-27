İçişleri Bakanlığı’ndan Irkçı Ümit Özdağ’a sert tepki! İspat etmezsen tarihin en alçak adamısın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Cami imamına defalarca "Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" diye defalarca sorarak tepki gösteren Özdağ, son olarak iki avucunu açarak "Atatürk'ün ruhuna Fatiha" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yüklendi

Cuma namazının ardından Özdağ, cuma hutbesinde Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle Diyanet'i Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etti. Müftülük binasının dışında yaptığı basın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Özdağ, "Bugün 26 Ağustos! Türk Ordusu'nun Afyon'da Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz'u başlattığı günün 100. yılındayız. Bugün Diyanet, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk Milleti'nin de adı yok. Ali Erbaş sen Türk Milleti'nin düşmanısın!" dedi.

Ali Erbaş'ın Londra'da ev aldığını ve yurt dışına kaçacağını iddia etti

Özdağ, basın açıklamasında ise "Türk Ordusu'nun Afyon'da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı yüzüncü yıl dönümü. Bugün cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Sultan Alparslan'ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere'de Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allahtan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır. Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet Cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu'da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Senin İslam'a verdiğin zarara bir tek Erdoğan vermiştir. Allah Atatürk'ün ruhunu şad etsin." ifadelerini kullandı.

"İspat edemezsen, tarihin en alçak adamısın"

Özdağ'ın sözlerine İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olan İsmail Çataklı, "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın! Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" şeklinde yanıt verdi.