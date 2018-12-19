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İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Bu alanda bir rekor!

İçişleri Bakanlığı, 132 bin 674 vatandaşın pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:53
İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Bu alanda bir rekor!

İçişleri Bakanlığından bugün 132 bin 674 vatandaşın pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunarak, bu alanda rekora sayıya ulaştığı bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pasaport, kimlik, ehliyet gibi üç belge tipinde 19 Aralık için günlük başvuru sayısının 132 bin 674 olduğu belirtildi.
Sadece sürücü belgesi için yapılan başvuru saysının 30 bin 245 olduğu kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:53
  1. içişleri bakanlığı
  2. pasaport
  3. başvuru

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