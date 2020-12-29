İçişleri Bakanlığı raporu: Siber suçlardan en çok mağdur olan kesim işçi emeklileri çıktı

Doktor ve mühendis gibi uzmanlık gerektiren meslek grubundaki kişilerin, diğer meslek sahiplerine göre daha fazla siber suç mağduru olma riski taşıdığı ortaya çıkan rapora göre siber suç mağdurlarının yüzde 23’ü ilkokul, yüzde 19,7’si ortaokul, yüzde 39,3’ü lise, yüzde 18’i ise lisans ve lisansüstü eğitim mezunu kişilerden oluştu. Mağdurlar arasında, yüzde 19,7 ile işçi emeklileri birinci, yüzde 18 ile özel sektörde işçiler ikinci, yüzde 11,5 ile işsizler üçüncü sırada yer aldı. 3 bin 34 katılımcının meslekleri dikkat alınarak yapılan analizde, en fazla siber suça maruz kalanların, yüzde 17,9 ile doktorluk ve mühendislik gibi uzmanlık gerektiren meslek mensubu kişiler olduğu tespit edildi. Eğitimli bireylerin yüksek oranda siber suç mağduru olma nedenlerinden birinin, siber ortamda daha fazla zaman harcamaları ve internetten daha fazla alışveriş yapmalarından kaynaklı olduğu belirtildi.